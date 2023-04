Frækt straffespark gav AaB liv i overlevelseskampen

AaB vandt hjemme med 1-0 mod Lyngby BK i en ellers uskøn fodboldkamp mellem de to bundpropper i Superligaen.

Hvis der findes et typisk kampbillede i et bundopgør, var kampen på Aalborg Portland Park mellem AaB og Lyngby et godt bud på, hvordan det kan se ud.

Nervøsitet, fejl, få målchancer og dårlig boldomgang var nogle af hovedingredienserne i opgøret. Det var tydeligt fra kampens start, at der var meget på spil for Superligaens to dårligst placerede mandskaber.