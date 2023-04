Brighton slagtede Wolves i sin største Premier League-sejr

På det tidspunkt havde Thomas Frank ikke en eneste af sine danske spillere på banen, hvilket er lidt af et særsyn.

Nottingham holder sig trods nederlaget et point over nedrykningsstregen, men holdet ryger ned under stregen mandag aften, når Leicester og Everton har mødt hinanden i rundens bundbrag.

Tidligere lørdag fik Joachim Andersen fuld spilletid for Crystal Palace, der hjemme slog West Ham med 4-3 i et målorgie.

Andersen udgik ellers af den seneste kamp, men var altså klar igen til lørdagens London-opgør.