Hvidovre tog stort skridt mod Superligaen

Sønderjyskes forsvarsspiller Marc Dal Hende var dybt skuffet efter nederlaget.

- Det er blevet noget sværere nu. Vi har før hentet mange point på Hvidovre, og det må vi forsøge at gøre igen, siger Marc Dal Hende til TV3 Sport.

Hos Hvidovre var der omvendt stor jubel over sejren.

- Det er fantastisk. Det var uhyggeligt vigtige point, vi fik. Men kampen blev tæt på et tidspunkt, og det må den aldrig blive. Vi skulle have lavet tre-fire stykker mere, siger Martin Spelmann til TV3 Sport.

I nedrykningsspillet i den næstbedste række vandt FC Fredericia lidt senere lørdag med 2-1 ude over Hillerød.

Dermed tog Fredericia et stort skridt mod at blive i rækken i næste sæson. Holdet har 36 point efter 27 kampe og hele 12 point ned til Fremad Amager under nedrykningsstregen.