Parken opjusterer overskudsforventninger med 25 millioner

Selskabet bag superligaklubben FC København forventes at få et større overskud i 2023 end først antaget.

Fredag har Parken Sport & Entertainment meddelt fondsbørsen, at selskabet forventer at komme ud af året med et overskud på 150-175 millioner kroner. Det er en opjustering på 25 millioner kroner i forhold til det tidligere udmeldte interval på 125-150 millioner kroner.