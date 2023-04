Myndigheder rykker Napoli-kamp og forventet mesterskabsfest

Napoli-provinsens præfekt, den italienske regerings repræsentant i området, Claudio Palomba, sagde torsdag, at kampen måtte rykkes en dag, fordi ”der opstod et behov for at undgå, at flere begivenheder overlapper for at hjælpe politiet”.

- Havde vi beholdt kampen lørdag, havde vi været nødt til at fordoble vores ressourcer, og af den grund har vi indført en række tiltag, siger han.

Kampen skal nu spilles søndag klokken 15.00. Napoli er storfavorit til at tage sejren og dermed sin første Scudetto i mere end tre årtier.