Se målene fra Superligaen: Et afgørende bundbrag, en vigtig sejr i medaljekampen og en overraskelse i lokalopgøret

AC Horsens - OB 2-2

Det var et vigtigt point, som hjemmeholdet fik kæmpet sig til fredag aften i Horsens. Emmanuel Sabbi bragte OB foran efter fem minutter, hvorefter Anders K. Jacobsen udlignede på et straffespark mod sin tidligere klub. Gæsterne nærmede sig sejren med Alen Mustafics scoring efter pausen, hvorefter AC Horsens atter udlignede på et straffespark - denne gang ved Aron Sigurdason. På den måde undgik oprykkerne at tabe for fjerde gang i slutspillet, mens fynboerne var frustrerede over den missede mulighed for at lægge pres på FC Midtjylland i kampen om nedrykningsspillets førsteplads.