I stedet hentede AGF en vigtig 1-0 sejr i kampen om de medaljer, der virker som en realistisk mulighed efter et formstærkt forår, hvor det kun er blevet til et enkelt nederlag.

AGF-træneren Uwe Rösler overraskede fra start ved at vrage den sædvanlige stamspiller Nicolai Poulsen. Rationalet var, at midtbanerokaden skulle skabe en bedre balance over for et hjemmehold, der plejer at være dominerende hjemme på kunstgræsset.

Missionen lykkedes, selvom det også krævede en gigantisk afbrænder af FC Nordsjælland efter fem minutter.