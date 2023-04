Jesper Sørensen befandt sig midt i tumulten.

Den afdæmpede Brøndby-træner forsøgte at skabe fred blandt både sine egne og de FCK-spillerne, der væltede rundt ved hans trænerbænk som kulminationen på det københavnske arvefjendeopgør.

På samme måde fik den skaldede herre skabt en tiltrængt - og uventet - ro midt i en urolig periode, da Brøndby IF gjorde tilskuerne stille i et ellers fyldt Parken med 1-0 sejren over FC København søndag eftermiddag.