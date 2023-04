Forhandlinger mellem Brøndbys fans og ejer er brudt sammen

Forhandlingerne har været i gang i flere måneder, og imens har klubbens mest stemningsskabende fans leveret minimal opbakning fra lægterne.

Fanafdelingen oplyser, at parterne har nærmet sig hinanden. Men en sen udmelding fra GFH betyder, at forhandlingerne er gået i hårdknude.

- GFH har stillet det som et ultimativt krav, at alt det indhold, som er blevet debatteret og forhandlet de sidste mange måneder, udelukkende bliver lagt ud som et såkaldt ”Statement of Mutual Understanding and Cooperation”.

- Det vil sige, at det blot vil være en erklæring og altså ikke en bindende aftale mellem minimum to parter. Det er en så radikalt ændret præmis, at det er uacceptabelt for os, skriver Fanafdelingen.