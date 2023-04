- Det er klart, at det er en udfordring for os, men der kan nå at ske meget.

- Der sker jo hele tiden en teknologisk udvikling på området, og det kan være, at producenterne udvikler noget granulat, der ikke indeholder gummi, så vi fortsat kan spille på kunstgræs, siger Kent Madsen.

En anden mulighed er ifølge Silkeborg-bossen at spille på en kunstgræsbane, der ikke har behov for at få tilført granulat.

- Den slags baner findes allerede, men i Silkeborg synes vi ikke, at de er gode nok til topfodbold. Det kan være, at producenterne bliver så dygtige til at lave de her baner, at det bliver et alternativ for os.