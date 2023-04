Zanka fremtvang selvmål i Brentford-sejr over Chelsea

Joel Matip blev helten for Liverpool, da han headede den afgørende scoring til 2-1 i nettet efter 67 minutter.

Med sejren er Liverpool nummer seks med 53 point efter 32 kampe. Dermed kan Liverpool stadig gøre sig forhåbninger om at spille europæisk fodbold i næste sæson.

I bunden af rækken tog Nottingham Forest en vigtig sejr på 3-1 hjemme over Brighton. Sejren betyder, at Nottingham Forest kravler op over nedrykningsstregen med 30 point for 33 kampe.

Leicester er nu under stregen med et point mindre.