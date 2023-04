Sheffield United sejrede og rykker op i Premier League

Sejren betyder, at Sheffield United er oppe på 85 point efter 43 kampe og ikke kan hentes af Luton på tredjepladsen. Luton har 78 point med to kampe tilbage.

Paul Heckingbottoms tropper rykker op sammen med Burnley, der er sikker på at vinde rækken efter tirsdagens sejr på 1-0 ude over Jon Dahl Tomassons Blackburn-mandskab.

Det er de to bedste hold, der rykker op i Premier League. Nummer tre til nummer seks skal spille om den sidste oprykningsplads.

For Sheffield United blev norske Sander Berge og bosnieren Anel Ahmedhodzic, der tidligere har spillet for Hobro, de to helte for de kommende oprykkere.