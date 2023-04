Falk føler med Cornelius efter ny skade: Det gør ondt at se

Med det store prisskilt har der også fulgt store forventninger til Andreas Cornelius. Men de mange pauser har gjort det svært at indfri dem.

Rasmus Falk mener, at folk er for hårde ved angriberen.

- Folk de er altid hurtige til at dømme. Så gør han ikke det ene rigtigt, så gør han ikke det andet rigtigt, nu må han komme i gang. Det har han hørt meget for.

- Der er ikke noget, der er mere urimeligt, for der er ikke nogen, som hellere vil være inde og hjælpe holdet med at få det mesterskab end ham, siger Rasmus Falk.

FCK har på trods af søndagens pointtab haft et stærkt forår, hvor det er blevet til syv sejre i ni kampe i Superligaen. Rasmus Falk er da også fortrøsningsfuld i forhold til holdets mesterskabsjagt, selvom Cornelius har fået endnu en skade.

- Det er noget pis for ham, og det er noget pis for os, at han får de tilbageskridt, men vi har klaret os super uden ham, og så sender vi bare kærlighed til ham. Han skal have noget kærlighed.

- Han må fortsætte med at gøre alt rigtigt, og så vender tingene for ham på et tidspunkt, siger Falk.