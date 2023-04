FCK har ingen planer om at droppe spiludbyder på trøjen

Han har i sit arbejde mødt en far, der ville købe en FCK-trøje til sin 12-årige søn, hvor der ikke stod Unibet på brystet.

- Der står ikke Unibet på børnetrøjer, fordi det må der ikke. Men sønnen ville ikke have trøjen, fordi det var jo ikke den rigtige trøje.

- Vores børn og unge bliver eksponeret for det. Det er ikke sikkert, at den her 12-årige dreng havde den store indsigt i, hvad Unibet er. Men han ser navnet igen og igen.

- På den måde er det også markedsføring, der rammer børn og unge. Det skaber en normalisering, at man hele tiden ser reklamer for bettingsider, siger centerlederen.

Han hilser af samme årsag det engelske initiativ velkomment.

- Det fylder meget i England. Det er en signalværdi til deres fans om, at de faktisk synes, at det er problematisk. Verdens bedste fodboldliga vil gerne passe på deres fans.

- Det er selvfølgelig ikke det, der løser problemet overhovedet. Men processen kommer i gang, og de tager et ansvar, siger Henrik Brandt.

Ifølge Spillemyndighedens seneste undersøgelse om pengespilproblemer i Danmark fra 2021 har næsten en halv million voksne danskere problemer med spil i en eller anden grad. Det er en fordobling siden 2016.

Et forbud mod spilleudbydere på kamptrøjer løser ikke det voksende problem i Danmark, men Henrik Brandt mener alligevel, at det er et lille skridt på vejen.

- De unge ser op til de her fodboldspillere, så det er ikke særligt godt. Vi synes ikke, at fodboldklubber skal reklamere for spil, fordi det er så afhængighedsskabende.

- Vi så gerne, at fodboldklubber fandt andre sponsorer. Der er brug for, at vi gør noget andet, og vi håber, at sportsklubberne hjælper til, appellerer han.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) talte i Folketinget om temaet torsdag, hvor det engelske forbud var oppe at vende.

- Jeg synes, det er meget sympatisk, det man gør i Premier League, sagde Jeppe Bruus, der snarligst vil indkalde forligskredsen på området til drøftelser om blandt andet det og andre tiltag.

SF kritiserede endnu en gang regeringens tempo og efterlyser, at der sker noget nu. Det lover skatteministeren, at der gør.

- Det er fair nok, at utålmodigheden er stor. Jeg indkalder partierne til den første temadrøftelse, så vi kan sætte os sammen og arbejde i dybden med de her sager. Vi går i gang nu, lød det fra Jeppe Bruus.

FCK gæster søndag aften AGF i Superligaen.