Dortmund udnytter Bayern-nedtur og tager førstepladsen

Frankfurt var uden den skadede danske offensivprofil Jesper Lindstrøm, og generelt ankom gæsterne til Dortmund i en skidt forfatning efter syv ligakampe uden en eneste sejr.

Efter små 20 minutter bragte Jude Bellingham Dortmund foran med 1-0, da englænderen drejede rundt om sig selv inde i Frankfurt-feltet og sparkede bolden i mål.

Kort efter blev det også 2-0, efter at et målspark fra Dortmunds Gregor Kobel af et par omgange blev forlænget, inden hollandske Donyell Malen til sidst kunne gøre det til 2-0 for hjemmeholdet.