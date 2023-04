FC København dropper muligt salg af Parken

- På baggrund af den gennemførte afsøgning af salgsmulighederne vurderer bestyrelsen, at det ikke under de gældende vilkår på de finansielle markeder er økonomisk attraktivt at gennemføre et salg af Parken stadion og de fire kontortårne.

- Bestyrelsen har derfor i dag besluttet at afslutte afsøgningen af mulighederne for et muligt salg, oplyser selskabet.

Det blev samtidig besluttet at udskille stadion og kontorejendommene i et selvstændigt datterselskab.

Parken er kommet med udmeldingen kort inden fredagens generalforsamling, der står til at begynde klokken 14.