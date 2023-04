Over FC København-tilhængernes afsnit på stadion i Aarhus hang et banner med et enkelt ord. »Mesterskabsjagt« stod der med versaler. Holdet havde desuden inden kampen fået en gave foræret af Viborg FF i form af et nederlag til mesterskabsforfølgerne fra FC Nordsjælland.

Dermed kunne en sejr i Aarhus mod et ellers stærkt spillende