Domstol annullerer Juventus-straf på 15 point

Coni mener ikke, at FIGC har præsenteret tilstrækkelig dokumentation for straffen. Coni har derfor sendt sagen tilbage til FIGC, der i stedet skal afsige ny dom.

FIGC vil have Juventus straffet for at gøre brug af en regnskabsteknisk finte, som har sikret klubben en på papiret bedre økonomi.

Sagen er blevet døbt PlusValenza, som er et italiensk begreb for salgsgevinster. I dette tilfælde dækker det over fodboldspillere, der er steget i værdi, efter at de er blevet hentet til klubben.

Juventus er blot en af ni klubber, som er blevet efterforsket i PlusValenza-sagen, men Torino-klubben er den eneste, der er blevet dømt for kunstigt at oppuste værdien på spillere.