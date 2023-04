Stine Larsen misser fodbold-VM med en alvorlig knæskade

Dermed er 27-årige Stine Larsen ifølge klubbens udmelding tidligst tilbage i slutningen af året. Men der er ikke nogen præcis tidshorisont.

- Det er let at blive ked af det, når jeg tænker på alle de ting, jeg går glip af. Men jeg vælger at fokusere på de positive ting, som venter.

- Jeg er et godt sted med gode mennesker omkring mig. Jeg ved, at jeg kommer tilbage stærkere, siger Stine Larsen til klubbens hjemmeside.

Hun udgik knæskadet efter 36 minutter i mandagens 3-0-sejr ude over Vittsjö. Siden er hun blevet undersøgt, og det har vist sig, at der er tale om en korsbåndsskade.