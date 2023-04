Historien går på, at omkring 40 Liverpool-fans forlod stadion i pausen af Champions League-finalen i 2005. De stolte røde fans havde ikke lyst til at overvære deres favoritter blive ydmyget yderligere af Milan, der var foran 3-0. Flere hoppede på taxier og søgte imod barerne i centrum af Istanbul for at skylle skuffelsen ned.