City er klar til hævn over Real Madrid i CL-semifinale

Der er gode chancer for, at Manchester City i Champions League-semifinalen kan tage hævn over Real Madrid, der sidste år sendte holdet ud ved selvsamme runde i turneringen.

Det siger City-midtbanespilleren Bernardo Silva, da han efter onsdagens 1-1-kamp i kvartfinalen bliver spurgt til mulighederne for hævn.

- Forhåbentligt, ja. Vi kommer helt klart til at gå efter det, siger han.