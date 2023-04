Hoppeforbud virker på belastet tribune i Parken

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

- Rambølls nye målinger viser, at vores tiltag med at bede vores fans om ikke at hoppe koordineret har haft en klar effekt, siger Jacob Lauesen, direktør i Parken.

- Til begge kampe har vi set en væsentlig reduktion af svingningerne, som udelukkende er sket, fordi adfærden er ændret.

Klubben beder fortsat sine fans om ikke at hoppe i takt, indtil der er lavet nye beregninger, som kan vurdere, om tribunen kan bære en øget belastning af en størrelse, der tillader koordinerede hop.