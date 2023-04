Klubmand sparkede sløsede Real Madrid i gang

Real Madrid undgik samtidigt skader og fik dermed en fin optakt til returkampen mod Chelsea i Champions League tirsdag. Real tager en 2-0-føring med til London.

Marco Asensio øgede til 2-0 kort efter Nachos flotte scoring, og forinden havde Real Madrid haft chancer nok til en håndfuld mål.

Karim Benzema misbrugte to store chancer i første halvleg og sendte den største af dem på overliggeren fra tæt hold.

Stolpen stod i vejen for franskmanden i anden halvleg, hvor også Rodrygo meldte sig på banen. En tøvende brasilianer formåede blandt andet at misbruge et forsøg fra få meters afstand.