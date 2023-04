Napoli og Milan smed point inden Champions League-brag

Der var fokus på returkampen i Champions League mellem Napoli og AC Milan, da de italienske tophold lørdag var i aktion.

Flere profiler fik pause, og Napoli fik kun 0-0 hjemme mod Oliver Abildgaard og Verona, mens Milan uden Simon Kjær spillede 1-1 hos Bologna.

For Napoli er skaden til at overse. Syditalienerne har fortsat et stort forspring i tabellen. 14 point har duksen ned til sin nærmeste forfølger, Lazio.