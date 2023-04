Formstærke Aston Villa stoppede Newcastles gode stime

Angriberen lukkede kampen i anden halvleg med to scoringer til 2-0 og 3-0. Kort inden 2-0-målet havde han endda fået et mål annulleret efter et VAR-tjek.

Aston Villa kan efterhånden godt tillade sig at drømme om en plads i europæisk fodbold i næste sæson. Holdet ligger nu nummer seks i tabellen med 50 point.

Newcastle forsøger at holde sig i top-4, der udløser en billet til Champions League i næste sæson, men har ikke råd til ret mange svipsere. Nordenglænderne har 56 point på tredjepladsen.

Manchester United har samme antal på fjerdepladsen inden sin kamp i morgen. Tottenham har 53 point på femtepladsen, inden London-holdet senere lørdag møder Bournemouth.