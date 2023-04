FCK-stopper ventes ude resten af sæsonen efter knæoperation

- David har forsøgt at kæmpe sig gennem de problemer, han har fået i de seneste kampe, men vi har i fællesskab besluttet, at en operation nu er bedst og så får han en pause, så han kan komme sig, siger FCK-træner Jacob Neestrup på hjemmesiden.

- Det er selvfølgelig ærgerligt for David og holdet, men truppen har vist igen og igen, at andre tager ansvaret, når nogle går ud med skader.

David Khocholava var senest på banen 2. april mod FC Nordsjælland, hvor han dog måtte lade sig udskifte i pausen.

- Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke kan hjælpe holdet på banen i den kommende tid, men jeg vil gøre mit bedste for at støtte dem uden for banen. Jeg kender deres kvalitet og ved, at de kommer til at være stærke, siger georgieren.