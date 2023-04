Hareide bliver landstræner for Island trods karrierestop

Island var med til EM i 2016 og VM i 2018, men har siden misset de seneste slutrunder.

- Jeg har fulgt det islandske landshold ret længe, især omkring årene, hvor holdet var til EM 2016 og VM 2018, og jeg ser frem til udfordringen med at hjælpe holdet til at få succes igen, siger Åge Hareide.

- Vores mål er at komme til EM i 2024. Jeg husker godt de islandske fans i Frankrig 2016. De leverede en helt unik atmosfære og passion. Det ville være dejligt at kunne give dem muligheden for at gentage den oplevelse.