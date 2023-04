FC København strøg til tops i superligaen, da holdet hjemme vandt 2-1 over Viborg FF i en kamp, der for alvor satte gang i medaljeræset. Efter en højintens start på kampen, begyndte FCK at få mere og mere kontrol og efter 10 minutters spil sendte Mohamed Daramy hjemmeholdet i front. Kort tid inden pause besværliggjorde Viborg dog opgaven for FCK, da Elias Achouri sendte sit hold på 1-1. Mod kampens slutning stod FCK mere og mere for chancerne og til sidst satte Viktor Claesson sejrsfesten i gang.

Brøndby IF- AGF 1-0

Efter syv kampe uden nederlag i Superligaen måtte AGF søndag se sig slået af Brøndby, der hjemme tog en 1-0-sejr over superligaens fjerdeplads. Første halvleg bød ikke på mange chancer, men efter 37 minutters spil hamrede Brøndbys højreback Sebastian Sebulonsen hjemmeholdet i front med et resolut skud, som efterlod Jesper Hansen målløs i målet. AGF dominerede anden halvleg men kom aldrig tilbage og missede samtidigt chancen for toptre.