Efter en bølgende start på kampen bragte Brøndby sig spektakulært foran, da bolden endte for fødderne af Sebastian Sebulonsen, som ramte bolden skævt på foden, så den gjorde et knæk i luften og gjorde det umuligt for Jesper Hansen at gøre andet end at se til, mens bolden fløj op i det lange målhjørne.

Gnisten genfandt AGF blot to minutter ind i anden halvleg, da Tobias Mølgaard opsnappede bolden midt på banen. Et, to og pludselig var han fri foran mål i venstreside, men i stedet for at skyde lagde han bolden på tværs, hvor Patrick Mortensen akkurat ikke kunne få nok fart på til at overliste Mads Hermansen i Brøndby-målet.