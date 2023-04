Proptrækker

De to målscorer kandiderede begge om at tage titlen som kampens spiller. Anden halvleg var blot få øjeblikke gammel, da Achouri kom til et skud på kanten af FCK-feltet og kun et sæt hurtige hænder fa Kamil Grabara holdt bolden ude af målet. I den anden ende af banen gjorde Daramy omvendt livet surt for Viborgs højreside, og specielt Nicolas Bürgy så mærket ud og bed sammen og viste tænder, hver gang den elegante kantspiller løb mod ham.

Alligevel var det fra FCK’s anden side, at et føringsmål faldt. Unge Roony Bardghji kom til baglinjen og spillede bolden på tværs til Rasmus Falk, som med sine små proptrækker-driblinger tog et træk forbi en, to spillere, og sendte derefter bolden på tværs til Viktor Claesson, som kunne sende bolden i mål. 2-1 til FCK.

Viborg kæmpede bravt videre, men havde oddsene imod sig. Siden Jacob Neestrup tog over som cheftræner i FC København, har han ikke tabt på hjemmebane på trods af at have spillet mod hold som Manchester City og den spanske storklub Sevilla FC.

Mod kampens afslutning satte Viborg et massivt pres ind, men kom aldrig helt tæt på Kamil Grabara og FCK-målet. Dermed endte kampen 2-1 til FCK, som for en stund kravler op på Superligaens førsteplads, mens Viborg FF åbnede op for kampen om tredjepladsen.