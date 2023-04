Real Madrid slår sløve Chelsea i første CL-kvartfinale

Det lykkedes ikke. Kepa Arrizabalaga fik hånden på, men Karim Benzema var på pletten og sparkede returbolden i et tomt mål.

Chelsea bed hurtigt fra sig, og Courtois måtte et minut efter målet hive en stor redning ud af ærmet for at afholde Raheem Sterling fra at udligne.

Real Madrid havde et lille overtag, men i anden halvleg begyndte Chelsea at få lidt fat, uden det blev til gode muligheder foran mål.

Gæsterne fik det dog sværere efter et lille kvarter. Ben Chilwell tog som bageste mand fat i Rodrygo og nedlagde brasilianeren. Det udløste et direkte rødt kort til Chilwell.

Det blev starten på et tungere Real-pres, og det gav pote efter et kvarter, da Marco Asensio fra kanten af feltet med et fladt skud gjorde det til 2-0. Igen havde Kepa Arrizabalaga hånden på, inden kuglen endte i nettet.