Kjær og Milan tager spinkelt CL-forspring med til Napoli

Mod slutningen af første halvleg skruede Milan op og lagde stort tryk på gæsterne.

Med fem minutter til pausen drev spanieren Brahim Díaz bolden flot frem, før den endte hos Bennacer. Med venstrebenet hamrede han så hårdt til den, at den strøg videre i nettet, selv om Napoli-keeper Alex Meret fik foden på.

Tillægstiden i første halvleg var ved at udløbe, da Kjær testede overliggerens holdbarhed med et knaldhårdt hovedstød.

Pauseføringen lød derfor på 1-0, og sådan endte det også i Milano, hvor temperamenterne flere gange var ved at koge over for spillerne.

Andre Zambo Anguissa modtog inden for få minutter to gule kort og blev sendt tidligt i bad, men alligevel lagde udeholdet et pres i slutfasen.