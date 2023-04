Selvmål sikrede Danmark ny triumf inden VM

Udeholdets spillere smed dog ofte bolden væk, inden de nærmede sig Danmarks mål. Trods masser af plads mellem Japans kæder havde hjemmeholdet svært ved at skabe chancer i det åbne spil.

Japanerne skruede op for tempoet efter pausen og begyndte at presse på. Det fremtvang en række gode optræk til chancer, men det blev aldrig for alvor farligt.

Danmark forsøgte at finde fornyet energi med fire indskiftninger på samme tid efter en times spil. Et kvarter senere fandt indskifteren Sofie Svava pludselig plads til at slå en lang bold i dybden.

Janni Thomsen pressede Moeka Minami, der endte med at heade bolden i eget mål. Minami fik slet ikke kommunikeret med målmanden Ayaka Yamashita, der endte på mellemhånd.