Christian Eriksen gjorde comeback i United-sejr

Christian Eriksen nåede at vise, at hans pasningsfod stadig er glimrende, til gengæld måtte han se sine to afslutninger blokeret.

Inden fynboen kom på banen, havde holdkammeraterne med en helstøbt indsats sørget for at fjerne spændingen om kampens udfald.

Første halvleg var et langt tilløb mod en føring til hjemmeholdet, men der skulle gå hele 36 minutter, før Scott McTominay tog et løb ind i feltet og dundrede bolden i nettet.

På det tidspunkt burde hjemmeholdet have scoret for længst, for brasilianeren Antony havde både sendt bolden på stolpen og brændt en friløber, mens backen Aaron Wan-Bissaka formåede at sende bolden forbi et helt tomt mål.