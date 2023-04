FCK skal møde FCN i pokalsemifinale

Superligaens tophold FC København og FC Nordsjælland får set en hel del til hinanden i dette forår.

Ud over to opgør i mesterskabsspillet skal mandskaberne også fordele en billet til pokalfinalen mellem sig. FCK og FCN brager således sammen i et dobbeltopgør i pokalen.

AaB og Silkeborg møder hinanden i det andet dobbeltopgør.