FCK er semifinaleklar efter livlig nullert i Vejle

FC København vandt med nulløsningen den samlede dyst 2-0 efter første opgør i Parken i starten af marts.

Hovedstadsklubben møder i sit dobbeltopgør i semifinalerne FC Nordsjælland, mens Silkeborg og AaB tørner sammen i det andet. Det blev afgjort i en lodtrækning efter nulløsningen i Vejle.

Vejle har via sin overbevisende førsteplads i 1. division øjeblikkelig kurs mod Superligaen, og opgøret i Nørreskoven viste, at holdet absolut har noget at byde ind med.

Stemningen på Vejle Stadion var fremragende, og på banen matchede Ivan Prelec’ mandskab det formstærke FCK-hold på glimrende vis.