Manchester United dukker Brentford og hævner ydmygelse

Resultatet var en tiltrængt opmuntring for Manchester United og revanche for det omvendte opgør i august, som Brentford vandt 4-0 efter at have lavet fire mål inden for de første 35 minutter.

I tabellen har United nu 53 point efter 28 kampe på tredjepladsen. Newcastle har på fjerdepladsen samme total, efter at holdet onsdag slog West Ham 5-1 på udebane efter blandt andet to træffere af både Callum Wilson og Joelinton.

Tottenham og Brighton følger efter med henholdsvis 50 point for 29 kampe og 46 point for 27 kampe i duellen om Champions League-billetter.