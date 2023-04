FC Nordsjælland cruisede i pokalsemifinale med sikker sejr

Og et kvarter senere trak kantspilleren Mads Hansen ind i banen fra sin højre kant og sparkede fladt FCN på pausestillingen 2-0 i det korte hjørne.

Den 38-årige nigerianske it-milliardær Shola Akinlade købte for en uge siden 55 procent af Aarhus Fremad, og han kommer i første omgang ind med begrænsede armbevægelser på vegne af topholdet fra 2. division.

Det samme havde Aarhus Fremad-træner Morten Dahm Kjærgaard til anden halvleg på Farum Park, hvor det ifølge ham handlede om at få “gode oplevelser” og forsøge at blive det første hold til at score mod FCN i pokalen i denne sæson.

Den mission lykkedes efter en lille times spil. Efter en FCN-domineret åbning fik det tidligere FC Midtjylland-talent Sebastian Buch nemlig plads til at svinge højrebenet et par meter uden for feltkanten, og han kvitterede ved at kanonere kuglen ind bag Eriksson.