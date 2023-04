Selskab bag OB præsenterer minus trods ambition om plus

Ifølge administrerende direktør Enrico Augustinus kan regnskabet ikke stå alene.

- Vi kan aldrig være tilfredse med et underskud, og det er vi heller ikke i år. Når det er sagt, så ser jeg også på konteksten for regnskabet, og her peger pilen opad for året som helhed, selv om tallet på bundlinjen siger noget andet.

- I februar lignede året en decideret katastrofe, men det er lykkedes os at samle en stor mængde forretning op siden da, samtidig med at vi har foretaget en række investeringer, der kommer os til gode i 2023 og fremadrettet, siger Enrico Augustinus.