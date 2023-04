Chelsea og Liverpool endte med kedelig nulløsning

Ingen af holdene har vundet i ligaen siden starten af april.

Det mest dramatiske højdepunkt i første halvleg var et mål, der aldrig nåede at tælle. Reece James bankede bolden i nettet, men scoringen blev underkendt for offside.

Hjemmepublikummet fik dog alligevel lidt håb, da dommeren signalerede, at situationen skulle kigges igennem med VAR. Det ændrede dog ikke på udfaldet.

I overtiden brændte det på i Chelsea-feltet, og Kepa Arrizabalaga måtte hive en stor redning ud af ærmet for at holde målet rent.