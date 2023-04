Sent straffe sendte Bayern ud af pokalturnering

Bayern kom ellers foran efter små 20 minutter, da Dayot Upamecano steg til vejrs og headede et hjørnespark ind.

Glæden varede dog ikke længe for hjemmeholdet. Otte minutter senere blev der udlignet. Med et brag af et skud halvflugtede Nicolas Höfler fra distancen bolden ind til 1-1.

Efter 45 minutter - og lidt til - målløse minutter i anden halvleg faldt afgørelsen så i tillægstiden. Jamal Musiala fik mere eller mindre tilfældigt blokeret et skud med sin arm i eget felt, og så var der straffespark.