Everton-forsvarer blev skurk og helt i deler med Tottenham

I anden halvleg gjorde hjemmeholdet det så svært for sig selv. Eller det var rettere Abdoulaye Doucouré, der gav Tottenham en fordel.

Efter et sammenstød med Harry Kane ramte den maliske midtbanespiller nemlig stjerneangriberen i ansigtet, i forbindelse med at de to stod og skubbede lidt til hinanden, og så blev Doucoure sendt i bad med et direkte rødt kort.

Små ti minutter senere var det så Harry Kane, der på et straffespark gjorde det til 1-0, efter at Cristian Romero var blevet nedlagt i feltet af Michael Keane.

I kampens afslutning var det så Tottenham, der blev reduceret til ti mand. Lucas Moura fik fortjent direkte rødt efter en tackling, hvor brasilianeren kom alt for sent.