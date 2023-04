Uefa-præsident: Barcelona-sag er ekstremt alvorlig

- Det er en af de mest alvorlige sager, jeg har set i fodbold.

Sådan siger præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, til den slovenske avis Ekipa om den efterforskning af FC Barcelona, der er sat i gang i en sag om mulig dommerbestikkelse.

- Jeg kan ikke kommentere sagen direkte af to årsager. For det første har vi et uafhængigt disciplinærudvalg. Og for det andet har jeg ikke behandlet denne sag i detaljer. Men det, jeg kan sige, er, at situationen er ekstremt alvorlig, siger Ceferin.