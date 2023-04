Rasmus Højlund kom ind og hjalp Atalanta til sejr

Efter fem mål i to kampe for det danske fodboldlandshold var Rasmus Højlund lørdag i aktion for sin italienske klub, Atalanta.

Højlund indledte Serie A-kampen ude mod Cremonese på bænken, men kom ind efter en time og satte et afgørende aftryk på kampen. Det endte med en 3-1-sejr til Atalanta.

Ved stillingen 1-1 stod Højlund for den soloaktion og assist, der førte til kampens afgørende mål til 2-1 efter 73 minutter.