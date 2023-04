Et stort hit på sociale medier: Dansk angriber scorer vanvittigt mål for Real Madrid

Der var tale om målet til 3-0, som også blev kampens resultat.

Den 24-årige Caroline Møller skiftede fra italienske Inter til Real Madrid i 2021, men hun har haft svært ved at tilkæmpe sig spilletid i den spanske storklub.

Det bliver mest til korte indhop her og der, og sent fredag aften greb hun altså chancen på flotteste vis.

Real Madrid ligger nummer to i den spanske liga, men FC Barcelona har sat sig suverænt på førstepladsen.

Caroline Møller er noteret for 11 A-landskampe for Danmark, den seneste i juni 2022. Hun har endnu ikke scoret for A-landsholdet.