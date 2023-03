AaB og direktør Thomas Bælum skilles senest i april

Superligaklubben AaB oplyser i en fondsbørsmeddelelse, at Thomas Bælum stopper som administrerende direktør. Det sker senest ved udgangen af april.

Indtil en permanent afløser er på plads, vil økonomichef Jesper Dalum løse direktionens opgaver midlertidigt.

Udmeldingen kommer, ugen efter at AaB meddelte, at tyske Sports Strategy Excellence 22 (SSE22) har købt 20 procent af klubben og har mulighed for at overtage endnu mere.