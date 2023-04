Det var næppe den her form for ekspertise, som Matej Delac forestillede sig at opnå, da han som ung rendte rundt i den engelske storklub Chelsea FC.

Ikke desto mindre har den 30-årige målmand opnået en vigtig viden om den slags bundbrag i Danmarks bedste fodboldrække, der venter for AC Horsens og AaB søndag kl. 14.