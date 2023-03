Kane scorede på ny i stensikker England-sejr over Ukraine

Ukraine kæmpede heroisk for at komme tilbage i opgøret efter pausen, men udeholdet spillede alt for langsomt til for alvor at true Jordan Pickford i Englands mål.

Opgøret endte helt udramatisk, og derfor kunne det engelske landshold fortjent gå fra banen med tre stensikre point.

Efter to kampe topper England gruppe C med seks point, mens Ukraine efter én kamp agerer bundprop. Senere søndag spiller Italien, der senest tabte 1-2 til England, mod Malta.

Fra start lagde England et højt tryk på udeholdet, der kæmpede med at holde fast i bolden.