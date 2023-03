Simon Kjær efter dansk kollaps: Det er pinligt

- Jeg skal passe på, hvad jeg siger lige nu. Vi reagerer i stedet for at agere. Derfor kommer vi til at løbe efter dem i stedet for foran, siger Kjær til TV 2.

- Vi vinder og taber sammen, og i dag tabte vi sammen. Man smider ikke en 2-0-føring.

- Jeg ved ikke, hvad det var. Det var mange ting. Hvad det er, der sker i situationerne, er jeg lidt i tvivl om. Vi skal se på nogle ting. Det må vi tage ansvar for, og tage de tæsk der kommer, lyder det fra anføreren.

Rasmus Højlund fortsatte sin målform fra i torsdag og bragte Danmark på både 1-0 og 2-0 i første halvleg. Det lignede endnu en dansk sejr i EM-kvalifikationen, men så gik det altså helt galt.