FC Midtjylland-målmand får karantæne for dommerkritik

FC Midtjylland stiller sig uforstående over for beslutningen, og klubben kan ikke følge Disciplinærinstansens linje i afgørelsen:

– Jonas Lössl udtalte sig oprevet og skuffet på baggrund af kampens forløb og betydning i Silkeborg.

- Vi forstår og accepterer den advarsel, som dommeren tildelte ham, og vi har stor respekt for dommergerningen, men vi stiller os dybt uforstående overfor, at der nu tildeles en tillægsstraf, lyder det på klubbens hjemmeside.

Lössl følte sig snydt for et frispark, da Silkeborg udlignede til 3-3, og senere følte FCM sig igen bortdømt, da FCM havde bolden i nettet til 4-3 i tillægstiden, men fik scoringen annulleret for offside.